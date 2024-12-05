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Дело об убийстве военкора Бентли рассмотрят в закрытом режиме

Донецкий гарнизонный военный суд проведет в закрытом режиме слушания по делу об убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли, сообщил «РИА Новости» адвокат потерпевшей стороны Дмитрий Ульянов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, соответствующее ходатайство из-за секретных сведений в материалах дела подала сторона обвинения. Суд его поддержал.

Также на первом заседании по этому делу в четверг судья продлил на полгода аресты подсудимым — российским военным Виталию Вансяцкому, Владиславу Агальцеву, Владимиру Бажину и Андрею Иорданову.

В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются:

  • в превышении должностных полномочий, совершенном с применением пыток и повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 5 ст. 286 Уголовного кодекса);
  • надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (п. «а» ч. 2 ст. 244 Уголовного кодекса);
  • укрывательстве особо тяжкого преступления (ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 316 Уголовного кодекса).

Бентли было 63 года. В 2014 году он присоединился к ополчению ДНР, где ему присвоили позывной Техас. Американец получил российское гражданство и сотрудничал с новостным агентством Sputnik (входит в группу «Россия сегодня»). Бентли снимал репортажи в основном для американской аудитории о событиях на Украине.

В апреле 2024 года военкор пропал. Позже главный редактор «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что Бентли погиб в Донецке.

По версии следствия, к журналисту «применили к нему физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть», затем подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с телом Бентли.