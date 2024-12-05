Под Волгоградом столкнулись две фуры, пострадал мужчина

В Городищенском районе Волгоградской области из-за неподеливших дорогу фур пришлось ввести реверсивное движение на 925 километре магистрали Р-22 «Каспий». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, именно там около девяти утра столкнулись два грузовых транспорта 5 декабря.
— Произошло ДТП с участием автомашин «Хендэ АФ 4943» и «ДАФ». В результате ДТП пассажир автомобиля «Хендэ» с травами доставлен в медицинское учреждение, — уточнили в полиции региона.
На месте работают сотрудники ГАИ. Автомобилистов призывают соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах.