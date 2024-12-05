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Ты нам подключение к свету, а мы тебе — квартиру: крымский чиновник проведет шесть лет в колонии за крупную взятку

Экс-глава крымского Ростехнадзора получил шесть лет колонии за взятку квартирой.

Источник: Комсомольская правда

Бывшего руководителя управления Ростехнадзора по Крыму и Севастополю признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В 2018 году к руководителю крымского Ростехнадзора обратился учредитель строительной фирмы. Тот попросил помочь ускорить технологическое присоединение строящегося многоквартирного дома в Гурзуфе к электросетям.

«Подсудимый согласился на незаконное предложение, получив за это взятку в виде двухуровневой квартиры в указанном доме стоимостью более 5,7 млн рублей, которую в последующем он выбрал», — рассказали в прокуратуре.

В СК отметили, что глава управления оформил право собственности на свою тещу. Далее фигурант поручил подчиненному ускорить присоединение.

О преступной схеме узнали сотрудники ФСБ. Было возбуждено уголовное дело. Суд признал фигуранта виновным. Его приговорили к шести годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии строгого режима. Кроме того, экс-чиновника оштрафовали на 11,58 млн рублей. Бывшему руководителю управления запретили в течение пяти лет занимать ряд должностей.

«Квартира, полученная в качестве взятки, конфискована», — говорится в сообщении.