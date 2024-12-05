Ты нам подключение к свету, а мы тебе — квартиру: крымский чиновник проведет шесть лет в колонии за крупную взятку

О преступной схеме узнали сотрудники ФСБ. Было возбуждено уголовное дело. Суд признал фигуранта виновным. Его приговорили к шести годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в колонии строгого режима. Кроме того, экс-чиновника оштрафовали на 11,58 млн рублей. Бывшему руководителю управления запретили в течение пяти лет занимать ряд должностей.