Пробы воздуха не подтвердили утечку газа при взрыве в Краснодаре

Хлопок газа произошел в ночь на 5 декабря на пересечении улиц Садовой и Северной. Диспетчерская служба «Краснодаргоргаз» получила сообщение об инциденте в 3:49. На место происшествия выехала аварийная бригада, в том числе сотрудник мобильной лаборатории.