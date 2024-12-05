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Пробы воздуха не подтвердили утечку газа при взрыве в Краснодаре

После взрыва газа на пересечении улиц Северной и Садовой специалисты взяли пробы воздуха из телекоммуникационных колодцев. Об этом Ъ-Кубань сообщили специалисты Краснодаргаз.

Источник: Коммерсантъ

Согласно данным компании, пробы воздуха, взятые из телекоммуникационных колодцев, не зафиксировали концентрации природного газа. Остаточные следы газа составляют всего 0,01%.

Эксперты продолжают работы по выяснению причин инцидента. В обследовании участвуют специалисты аварийной службы и другие технические сотрудники «Краснодаргоргаз».

Хлопок газа произошел в ночь на 5 декабря на пересечении улиц Садовой и Северной. Диспетчерская служба «Краснодаргоргаз» получила сообщение об инциденте в 3:49. На место происшествия выехала аварийная бригада, в том числе сотрудник мобильной лаборатории.

Подрыв двух люков привел к повреждению тротуарной плитки. Участок пешеходной зоны оградили для обеспечения безопасности жителей.

Как сообщала мэрия, в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) не поступало жалоб от горожан на перебои с водоснабжением, электроэнергией или отоплением.

Заместитель главы Краснодара Максим Онищенко заявил, что причиной инцидента стало, вероятнее всего, скопление газа. Он также исключил версию использования взрывного устройства.