Помощник депутата Гурулева устроил дебош в самолете: какие его могут ждать последствия

По данным телеграм-канала Mash, помощник депутата мог находиться в нетрезвом состоянии. Он нецензурно выражался и оскорблял других пассажиров, ударил бортпроводника. В конечном итоге мужчину сняли с рейса и передали сотрудникам полиции. Как сообщает издание «Федерал Пресс», Ислуев пояснил журналистам, что его слова относились не к бортпроводнику, а к одному из пассажиров. Дальнейших комментариев он давать не стал.