Помощник депутата Гурулева устроил дебош в самолете: какие его могут ждать последствия

Во вторник, 3 декабря, на следовавшем из Москвы в Читу рейсе авиакомпании «Уральские авиалинии» произошел дебош. По сообщениям СМИ, драку устроил один из пассажиров. Позже стали известны и подробности происшествия.
Конфликт на борту воздушного судна развязал Адам Ислуев, работающий помощником депутата Государственной думы Российской Федерации Андрея Гурулева. Последний представляет в нижней палате парламента Забайкальский край.
По данным телеграм-канала Mash, помощник депутата мог находиться в нетрезвом состоянии. Он нецензурно выражался и оскорблял других пассажиров, ударил бортпроводника. В конечном итоге мужчину сняли с рейса и передали сотрудникам полиции. Как сообщает издание «Федерал Пресс», Ислуев пояснил журналистам, что его слова относились не к бортпроводнику, а к одному из пассажиров. Дальнейших комментариев он давать не стал.
В беседе с Daily Storm депутат Андрей Гурулев сказал, что уже направил в свою приемную в Забайкальском крае представление об увольнении Ислуева с должности помощника. По словам политика, иного варианта действий он не увидел. От себя Гурулев извинился перед всеми, кому его помощник доставил неудобства.
За подобные действия в России может грозить административная и даже уголовная ответственность по части 1 статьи 213 УК РФ — хулиганство на воздушном транспорте. Максимальное наказание в данном случае — до пяти лет лишения свободы. Признанный виновным по данной статье может отделаться и штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.