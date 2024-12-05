В Воронеже сгорел «ВАЗ 2115»

В четверг, 5 декабря, в 8.23 в дежурную часть МЧС сообщили о горевшем в Коминтерновском районе на улице Беговой автомобиле «ВАЗ 2115». На место ЧП выезжали шесть специалистов спасательного ведомства на двух пожарных машинах. Огонь потушили в 8.33.