В Воронеже сгорел «ВАЗ 2115»

В четверг, 5 декабря, в 8.23 в дежурную часть МЧС сообщили о горевшем в Коминтерновском районе на улице Беговой автомобиле «ВАЗ 2115». На место ЧП выезжали шесть специалистов спасательного ведомства на двух пожарных машинах. Огонь потушили в 8.33.
Ко времени окончания тушения пожара «Лада» уже полностью сгорела. На пожаре, по оперативным данным, никто не пострадал.
Напомним, это не единственный пожар 5 декабря в Воронежской области, где огонь уничтожил транспортное средство. Ночью в селе Бычок Петропавловского района вспыхнул прицеп 2×3м. Пожар потушили быстро. Однако прицеп сгорел полностью.