В Ростове пятерых лжебанкиров будут судить за незаконный доход в 67 млн рублей

В Ростове-на-Дону будут судить пятерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности, «заработавших» более 67 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
По данным следствия, преступники в течение 5 лет, до апреля 2023 года, использовали реквизиты фиктивных фирм. Они изготовили и представили в кредитные учреждения свыше 4 тысяч подложных банковских документов.
— Обвинительное заключение уже утверждено по трем статьям: «Незаконная банковская деятельность» (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), «Незаконное создание юридического лица» (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и «Неправомерный оборот средств платежей» (ч. 2 ст. 187 УК РФ), — рассказали в донской прокуратуре.
Уголовное дело рассмотрят в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону.
Напомним, ранее у жителя Ростовской области изъяли контрафакт алкоголя и табака на 1 млн рублей.