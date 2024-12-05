Суд вынес приговор троим виновным в махинациях с «Пушкинскими картами»

Обвинение трем фигурантам было предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой»). Гурбанов признал вину полностью, Якубов — частично, Сафонов же вину не признал.
Суд приговорил Якубова к наказанию в виде шести лет лишения свободы, Гурбанова — к четырем годам, а Сафонова — к пяти годам. Отбывать срок они будут в колонии общего режима.
По информации Следственного комитета (СК) России, следствие и суд выяснили, что в 2022 году они открыли счета в банках и оформили себе и другим лицам, не знавшим о преступном замысле, статусы индивидуальных предпринимателей (ИП). Подельники зарегистрировались на платформе «PRO.Культура.РФ», чтобы участвовать в реализации «Пушкинской карты» как культурная организация. Злоумышленники заключили договоры аренды помещений.
«Далее соучастники обеспечивали различными способами массовое приобретение билетов на организуемые ими культурные мероприятия. Зрители должны были оплачивать их покупку с “Пушкинских карт” с неиспользованным лимитом денежных средств, выпущенных оператором программы АО “Почта Банк”, — рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Покупателей билетов искали через интернет. При этом количество купленных билетов во много раз превышало вместимость зрителей на арендованных площадках. Соучастники предоставляли в Министерство культуры России недостоверные сведения о проведении своих мероприятий, незаконно получив и похитив более 205 млн рублей.
Чтобы скрыть преступления, злоумышленники создавали видимость массовки, приглашая на мероприятия людей, которые ничего не знали о хищении. При этом число таких лиц было значительно ниже количества проданных билетов, переданного в Минкульт.
На время следствия три фигуранта были заключены под стражу. Чтобы возместить нанесенный ими ущерб, суд наложил арест на имущество обвиняемых стоимостью более 110 млн рублей.
Ранее, 19 ноября, Следственное управление СК России по Калиниградской области сообщило, что 21-летний житель этого региона обвиняется в хищении 13 млн рублей бюджетных средств по «Пушкинской карте». Фигурант зарегистрировал пять ИП на платформе «РRО. Культура.РФ» и разместил сведения о проведении экскурсий в области. Обвиняемый задержан, расследование его преступления продолжается.