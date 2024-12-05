Суд вынес приговор троим виновным в махинациях с «Пушкинскими картами»

По информации Следственного комитета (СК) России, следствие и суд выяснили, что в 2022 году они открыли счета в банках и оформили себе и другим лицам, не знавшим о преступном замысле, статусы индивидуальных предпринимателей (ИП). Подельники зарегистрировались на платформе «PRO.Культура.РФ», чтобы участвовать в реализации «Пушкинской карты» как культурная организация. Злоумышленники заключили договоры аренды помещений.