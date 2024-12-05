МВД: Половина всех преступлений в Москве связана с кибермошенничеством

«Расследовано почти 16 тыс. преступлений, установлено более 7 тыс. лиц по таким преступлениям. Мы прекрасно понимаем, что один такой человек может совершить два-три-четыре преступления. Задерживаются и курьеры, и организаторы схем. Есть случаи, когда человека подталкивают к продаже собственности, к совершению еще одного преступления», — добавил он.