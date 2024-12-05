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МВД: Половина всех преступлений в Москве связана с кибермошенничеством

Половина преступлений в столице связана с кибермошенничеством, сообщил журналистам на брифинге ГУ МВД России по Москве начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Источник: Reuters

«На сегодняшний момент нами зарегистрировано 52 тыс. преступлений, связанных с информационно-коммуникационными технологиями. То есть половина всей преступности — это кибермошенничество. Безопаснее гулять по улицам Москвы вечером, чем пользоваться телефоном, телефон стал одной из самых опасных вещей у граждан», — сказал Васенин.

Васенин добавил, что количество расследованных преступлений в данной сфере увеличилось на 14%.

«Расследовано почти 16 тыс. преступлений, установлено более 7 тыс. лиц по таким преступлениям. Мы прекрасно понимаем, что один такой человек может совершить два-три-четыре преступления. Задерживаются и курьеры, и организаторы схем. Есть случаи, когда человека подталкивают к продаже собственности, к совершению еще одного преступления», — добавил он.