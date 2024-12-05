В Гомельской области два смертельных ДТП произошло за одно утро 5 декабря

И уже примерно в 09.00 часов в Житковичском районе в аварию попал 75-летний водитель «Фольксвагена». Мужчина ехал от деревни Березняки в сторону деревни Милевичи. Мужчина не справился с управлением и врезался во встречный ГАЗ, за рулем которого был 48-летний водитель. На месте аварии погиб водитель «Фольксвагена».