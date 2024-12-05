В Гомельской области два смертельных ДТП произошло за одно утро 5 декабря

На Гомельщине утром 5 декабря произошли две смертельные аварии, сообщил телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.
Жесткие ДТП произошли на дорогах Гомельщины в одно утро с небольшой разницей во времени. Так, около 08.00 часов на трассе Р-33 в Речицком районе 25-летний водитель «ГАЗ» сбил насмерть пенсионерку. Установлено, что 70-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных в результате наезда травм сельчанка погибла.
75-летний водитель не справился с управлением и погиб в ДТП. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
И уже примерно в 09.00 часов в Житковичском районе в аварию попал 75-летний водитель «Фольксвагена». Мужчина ехал от деревни Березняки в сторону деревни Милевичи. Мужчина не справился с управлением и врезался во встречный ГАЗ, за рулем которого был 48-летний водитель. На месте аварии погиб водитель «Фольксвагена».
Тем временем могилевчанин попросил сына друга починить машину, а тот ее обменял на другую.
Также барановичские подростки издевались над сверстниками в отдельном телеграм-канале.