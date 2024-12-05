Воронежский криминальный авторитет Чалый обжаловал приговор за рэкет

С 2017 года по 2019-й участники ОПГ вымогали деньги и пытались завладеть имуществом бизнесменов, фермеров и самозанятых граждан. Тех, кто сопротивлялся, заставляли передавать свое имущество силой. Банда успела причинить материальный ущерб трем гражданам на сумму более 1,5 млн рублей. Преступники были задержаны в феврале 2019-го.