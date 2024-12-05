Воронежский криминальный авторитет Чалый обжаловал приговор за рэкет

Воронежский криминальный авторитет Алексей Чалов, известный как Чалый, и члены его банды обжаловали приговор, вынесенный за вымогательство в отношении предпринимателей. Апелляционная жалоба поступила в областной суд 14 ноября текущего года. Заседание назначено на 10:00 пятницы, 6 декабря, говорится в картотеке Воронежского облсуда.
В конце октября 2023 года Коминтерновский районный суд Воронежа приговорил Чалого к 14 годам колонии особого режима. Другим участникам ОПГ, в зависимости от роли, назначили от 8 до 10 лет колонии.
Фигурантами уголовного дела, помимо Алексея Чалова, стали Станислав Блащенко, Олег Григорьев, Сергей Казьмин, Вячеслав Попов, Станислав Сухоносенко и Александр Федотов. Всех участников ОПГ признали виновными по п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой). Кроме того, Александру Федотову назначили наказание по ч. 1 ст. 161 (грабеж) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение оружия), а главарю Алексею Чалову — по п. «а» ч. 2 ст. 163 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
С 2017 года по 2019-й участники ОПГ вымогали деньги и пытались завладеть имуществом бизнесменов, фермеров и самозанятых граждан. Тех, кто сопротивлялся, заставляли передавать свое имущество силой. Банда успела причинить материальный ущерб трем гражданам на сумму более 1,5 млн рублей. Преступники были задержаны в феврале 2019-го.