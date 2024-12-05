В Казахстане с начала года сорвана подготовка четырех терактов

«Органами национальной безопасности сорвана подготовка четырех терактов. За причастность к терроризму и экстремизму осуждены 84 человека, задержаны 44 лица. Из Сирии и Турции экстрадированы шесть казахстанцев, находившихся в розыске по подозрению в совершении преступлений террористического характера, двое из них осуждены. Пресечены попытки въезда в Казахстан 824 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы казахстанского президента.