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В Казахстане с начала года сорвана подготовка четырех терактов

АСТАНА, 5 дек — РИА Новости. В Казахстане с начала года сорвана подготовка четырех терактов, доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву председатель комитета национальной безопасности (КНБ) республики Ермек Сагимбаев.

Источник: © РИА Новости

Глава ведомства отчитался об основных итогах работы ведомства с начала 2024 года и рассказал о задачах на предстоящий период.

«Органами национальной безопасности сорвана подготовка четырех терактов. За причастность к терроризму и экстремизму осуждены 84 человека, задержаны 44 лица. Из Сирии и Турции экстрадированы шесть казахстанцев, находившихся в розыске по подозрению в совершении преступлений террористического характера, двое из них осуждены. Пресечены попытки въезда в Казахстан 824 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы казахстанского президента.