Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежца, пытавшегося откупить знакомых, ждет суд

Фигуранту грозит до восьми лет тюрьмы.

Источник: Комсомольская правда

По данным следствия, 9 сентября этого года житель Нововоронежа пытался решить проблемы, возникшие у его друзей — граждан Таджикистана и Туркменистана. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

Иностранцам грозили штрафы и выдворение за пределы РФ. Дабы замять дело, фигурант предложил старшему инспектору ОВМ ОМВД России по Нововоронежу взятку в 40 тысяч рублей. Хотя полицейский сообщила, что подобные действия являются уголовно наказуемыми, но мужчина не изменил своих планов и положил деньги в ежедневник на рабочем столе.

Страж порядка от получения взятки отказалась и сообщила о произошедшем в дежурную часть ОМВД. Теперь уголовное дело с обвинительном заключением направлено в суд. В соответствии ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки) подозреваемому грозит до восьми лет тюрьмы.

СК