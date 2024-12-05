Воронежца, пытавшегося откупить знакомых, ждет суд

По данным следствия, 9 сентября этого года житель Нововоронежа пытался решить проблемы, возникшие у его друзей — граждан Таджикистана и Туркменистана. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.
Иностранцам грозили штрафы и выдворение за пределы РФ. Дабы замять дело, фигурант предложил старшему инспектору ОВМ ОМВД России по Нововоронежу взятку в 40 тысяч рублей. Хотя полицейский сообщила, что подобные действия являются уголовно наказуемыми, но мужчина не изменил своих планов и положил деньги в ежедневник на рабочем столе.
Страж порядка от получения взятки отказалась и сообщила о произошедшем в дежурную часть ОМВД. Теперь уголовное дело с обвинительном заключением направлено в суд. В соответствии ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки) подозреваемому грозит до восьми лет тюрьмы.