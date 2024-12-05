Воронежца, пытавшегося откупить знакомых, ждет суд

Иностранцам грозили штрафы и выдворение за пределы РФ. Дабы замять дело, фигурант предложил старшему инспектору ОВМ ОМВД России по Нововоронежу взятку в 40 тысяч рублей. Хотя полицейский сообщила, что подобные действия являются уголовно наказуемыми, но мужчина не изменил своих планов и положил деньги в ежедневник на рабочем столе.