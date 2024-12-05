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Aftonbladet: в Швеции возле резиденции кронпринцессы задержан мужчина с ножом

СТОКГОЛЬМ, 5 декабря. /ТАСС/. Полиция Стокгольма задержала мужчину с ножом у резиденции наследной принцессы Виктории в парке Хага. Инцидент произошел 4 декабря вечером, сообщает газета Aftonbladet.

Источник: Reuters

«Мужчина, который находился в этом районе и вел себя странно, поэтому его проверили. Обнаружен нож», — сообщил представитель столичной полиции Пер Фальстрем.

По информации издания, при себе у мужчины также были наручники, скотч, защитная маска, макет пистолета, а также список с именами нескольких руководителей известной компании.

Задержанного подозревают в нарушении запрета на ношение ножей и подготовке к нападению. Сейчас он находится под арестом. Королевский двор подтвердил информацию о задержании мужчины с ножом.

47-летняя наследная принцесса — старший ребенок короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии. Она живет в замке Хага со своим мужем принцем Даниэлем и двумя детьми — принцессой Эстель и принцем Оскаром.