Aftonbladet: в Швеции возле резиденции кронпринцессы задержан мужчина с ножом

«Мужчина, который находился в этом районе и вел себя странно, поэтому его проверили. Обнаружен нож», — сообщил представитель столичной полиции Пер Фальстрем.
По информации издания, при себе у мужчины также были наручники, скотч, защитная маска, макет пистолета, а также список с именами нескольких руководителей известной компании.
Задержанного подозревают в нарушении запрета на ношение ножей и подготовке к нападению. Сейчас он находится под арестом. Королевский двор подтвердил информацию о задержании мужчины с ножом.
47-летняя наследная принцесса — старший ребенок короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии. Она живет в замке Хага со своим мужем принцем Даниэлем и двумя детьми — принцессой Эстель и принцем Оскаром.