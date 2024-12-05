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В Кузбассе мужчину арестовали за поджог дома после отказа пустить его в гости

КЕМЕРОВО, 5 декабря. /ТАСС/. Беловский городской суд Кемеровской области отправил под стражу на два месяца мужчину, который устроил пожар из-за отказа знакомых пустить его в гости, в результате чего два человека погибли. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Источник: Reuters

«Сегодня, 5 декабря 2024 года, по ходатайству следователя следственного отдела по г. Белово СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу Беловским городским судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 февраля 2025 года», — говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчину не пустили в гости его знакомые. В результате он поджег дом, в котором находились три человека. Погибли хозяин жилища и его мать. По предварительным данным, причиной смерти погибших явилось отравление окисью углерода.

В объединенном пресс-центре судов Кемеровской области уточнили, что мужчина обвиняется по п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенном общеопасным способом).