В Кузбассе мужчину арестовали за поджог дома после отказа пустить его в гости

КЕМЕРОВО, 5 декабря. /ТАСС/. Беловский городской суд Кемеровской области отправил под стражу на два месяца мужчину, который устроил пожар из-за отказа знакомых пустить его в гости, в результате чего два человека погибли. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.