В Таганроге тепловоз протаранил грузовик на ж/д переезде

На железнодорожном переезде в Таганроге произошло столкновение тепловоза и грузовика. Детали сообщили сегодня, 5 декабря, в региональном управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария случилась в районе улицы Менделеева. Предварительно, 64-летний водитель Mercedes-Benz Actros с полуприцепом нарушил правила проезда по железной дороге. В итоге произошло столкновение с тепловозом ТГМ4А-1959.
— Транспорт получил механические повреждения. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, — рассказали в Госавтоинспекции.
Похожий случай с участием фуры и поезда произошел в Ростовской области в сентябре 2024 года. Тогда об аварии рассказал чудом выживший водитель большегруза.