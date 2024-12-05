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В Таганроге тепловоз протаранил грузовик на ж/д переезде

Тепловоз и грузовик столкнулись на ж/д путях в Таганроге.
Источник: Комсомольская правда

На железнодорожном переезде в Таганроге произошло столкновение тепловоза и грузовика. Детали сообщили сегодня, 5 декабря, в региональном управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария случилась в районе улицы Менделеева. Предварительно, 64-летний водитель Mercedes-Benz Actros с полуприцепом нарушил правила проезда по железной дороге. В итоге произошло столкновение с тепловозом ТГМ4А-1959.

— Транспорт получил механические повреждения. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, — рассказали в Госавтоинспекции.

Похожий случай с участием фуры и поезда произошел в Ростовской области в сентябре 2024 года. Тогда об аварии рассказал чудом выживший водитель большегруза.