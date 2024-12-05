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Силовики выявили хищения при реконструкции центра вирусологии «Вектор»

В Новосибирской области возбудили дело о хищении при реконструкции лабораторного корпуса Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», расположенного в наукограде Кольцово. Подозреваемым по нему проходит гендиректор компании-подрядчика «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов, которому вменяется в вину ст. 201.1 УК (злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа) и ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).

Источник: РИА "Новости"

«Прокуратурой Новосибирской области выявлено злоупотребление Сергеем Араповым полномочиями при выполнении государственного заказа и хищение 43 млн руб. бюджетных средств, выделенных на реконструкцию лабораторного корпуса ФБУН ГНЦ “Вектор”», — сообщает Telegram-канал надзорного ведомства.

Кроме того, глава стройфирмы и его заместитель Виталий Сукач подозреваются в хищении 87 млн руб. при строительстве комплекса объектов водоснабжения в городе Татарске на западе Новосибирской области. «Следователями планируется задержание фигурантов. В ближайшее время мужчинам будет предъявлено обвинение и направлено ходатайство в суд об избрании в отношении них меры пресечения», — говорится в релизе областного управления СК.