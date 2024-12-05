Силовики выявили хищения при реконструкции центра вирусологии «Вектор»

Кроме того, глава стройфирмы и его заместитель Виталий Сукач подозреваются в хищении 87 млн руб. при строительстве комплекса объектов водоснабжения в городе Татарске на западе Новосибирской области. «Следователями планируется задержание фигурантов. В ближайшее время мужчинам будет предъявлено обвинение и направлено ходатайство в суд об избрании в отношении них меры пресечения», — говорится в релизе областного управления СК.