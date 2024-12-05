В Удмуртии человек погиб при опрокидывании маломерного судна

Рыбаки возвращались с улова, двигались на маломерном судне в 150 метрах вдоль береговой линии Нижнекамского водохранилища. Судно перевернулось. «Трое мужчин смогли выбраться из воды самостоятельно, к сожалению, один человек утонул. Их личности, причина и обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.
Главный государственный инспектор по маломерным судам рассказал, что в настоящее время на реках, озерах и прудах региона идет ледообразование. В период становления льда, отправляясь на рыбалку, всегда нужно помнить о безопасности, отметил он.