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В Удмуртии человек погиб при опрокидывании маломерного судна

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 декабря. /ТАСС/. Маломерное судно перевернулось на водоеме в Удмуртии, один человек погиб, трое смогли самостоятельно выбраться, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

Источник: РИА "Новости"

Рыбаки возвращались с улова, двигались на маломерном судне в 150 метрах вдоль береговой линии Нижнекамского водохранилища. Судно перевернулось. «Трое мужчин смогли выбраться из воды самостоятельно, к сожалению, один человек утонул. Их личности, причина и обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.

Главный государственный инспектор по маломерным судам рассказал, что в настоящее время на реках, озерах и прудах региона идет ледообразование. В период становления льда, отправляясь на рыбалку, всегда нужно помнить о безопасности, отметил он.