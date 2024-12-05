В Омске на территории предприятия под «КамАЗ» попала женщина

Момент ДТП попал на видео, обнародованном омской полицией. На кадрах видно, как женщина, о чем-то задумавшись и, видимо, ничего не замечая из-за капюшона, не спеша пересекает промышленную территорию, направляясь к крыльцу здания. В это время на большой скорости задних ходом сдает большегруз.