В Омске на территории предприятия под «КамАЗ» попала женщина

Сегодня в Омске в обеденное время на территории предприятия по улице 3-я Автомобильная под колесами «КамАЗа» погибла женщина. Потерпевшей было 49 лет.
Момент ДТП попал на видео, обнародованном омской полицией. На кадрах видно, как женщина, о чем-то задумавшись и, видимо, ничего не замечая из-за капюшона, не спеша пересекает промышленную территорию, направляясь к крыльцу здания. В это время на большой скорости задних ходом сдает большегруз.
Водитель, в свою очередь, тоже не замечает пешехода. На приличной скорости женщину буквально втягивает под колеса. От полученных травм пострадавшая умерла в машине скорой помощи.
По факту ДТП проводится проверка.