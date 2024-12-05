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В Омске на территории предприятия под «КамАЗ» попала женщина

От полученных травм потерпевшая скончалась.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Омске в обеденное время на территории предприятия по улице 3-я Автомобильная под колесами «КамАЗа» погибла женщина. Потерпевшей было 49 лет.

Момент ДТП попал на видео, обнародованном омской полицией. На кадрах видно, как женщина, о чем-то задумавшись и, видимо, ничего не замечая из-за капюшона, не спеша пересекает промышленную территорию, направляясь к крыльцу здания. В это время на большой скорости задних ходом сдает большегруз.

Водитель, в свою очередь, тоже не замечает пешехода. На приличной скорости женщину буквально втягивает под колеса. От полученных травм пострадавшая умерла в машине скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка.