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В Казани пенсионерка едва не продала квартиру по указанию мошенников

Ей поступил звонок с информацией о продаже недвижимости черными риелторами.

Источник: Комсомольская правда

В Казани пенсионерка едва не продала квартиру по указанию мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе МВД города.

По словам потерпевшей, ей позвонил мужчина и представился сотрудником отдела социального фонда. Он сообщил о нехватке трудового стажа в личном деле и посоветовал обратиться к специалисту. Пенсионерка продиктовала ему код для доступа на портал Госуслуг.

После с ней связались якобы из Центробанка и уведомили о попытке завладения ее деньгами и оформления кредитов. В результате этих махинаций пожилая женщина перевела мошенникам более миллиона рублей, в том числе взятых в кредит.

На следующий день поступил звонок с информацией о продаже ее квартиры стоимостью 8,7 миллиона рублей черными риелторами. Для решения проблемы ей предложили произвести фиктивную сделку. Она получила задаток и заподозрила неладное.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские проводят необходимые оперативные и следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, мошенники убедили казанца оформить кредит и продать машину. Общая сумма причиненного ущерба превысила 800 тысяч рублей.