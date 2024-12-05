В Башкирии во встречном ДТП погиб водитель

По информации пресс-службы ГАИ РБ, авария произошла сегодня около десяти часов утра на 1292 км автодороги Самара — Уфа — Челябинск (старое направление). Предварительно, 63-летний водитель за рулем иномарки, двигаясь в сторону города Октябрьского, при обгоне выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с «КамАЗом».