В Краснодаре вновь обвалился грунт на улице Московской

Как пояснили «Ъ-Кубань» в городском МЦУ, новый обвал грунта не связан с сетями ресурсоснабжающих организаций. Ответственность за восстановление повреждений возложена на застройщика.
Территорию оградили сигнальной лентой. Причины происшествия выясняются.
Первый обвал грунта произошел 27 ноября, когда в яму упал житель, переходивший трамвайные пути. Тогда специалисты «Краснодар Водоканал» завершили восстановительные работы, однако вскоре на том же участке случился второй провал диаметром около 4 метров.