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В Краснодаре вновь обвалился грунт на улице Московской

На улице Московской в Краснодаре обвалился грунт. Ямы образовались на тротуаре возле жилого комплекса Ривьера, а также у входа в офисное здание, располагающееся рядом. Об инциденте стало известно из соцсетей.

Источник: соцсети

Как пояснили «Ъ-Кубань» в городском МЦУ, новый обвал грунта не связан с сетями ресурсоснабжающих организаций. Ответственность за восстановление повреждений возложена на застройщика.

Территорию оградили сигнальной лентой. Причины происшествия выясняются.

Первый обвал грунта произошел 27 ноября, когда в яму упал житель, переходивший трамвайные пути. Тогда специалисты «Краснодар Водоканал» завершили восстановительные работы, однако вскоре на том же участке случился второй провал диаметром около 4 метров.

ЖКХ