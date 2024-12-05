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СК возбудил дело в отношении командира ВСУ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении украинского командира, который применил в Курской области кассетные боеприпасы с отравляющими веществами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Следственным комитетом России в отношении командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ полковника Павло Розлача возбуждено уголовное дело. Он заочно обвиняется в совершении в Курской области террористического акта и применении оружия массового поражения, запрещенного международным договором РФ», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что 11 августа военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ под руководством Розлача с целью массового отравления населения обстреляли село Большое Солдатское в Курской области. Они применили 155 мм кассетные боеприпасы, содержащие запрещенные отравляющие вещества удушающего действия. В результате пострадали не менее 20 человек. Расследование уголовного дела находится в ГВСУ СК России.

«Он объявлен в международный розыск. Принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению», — заключили в СК РФ.

СК
расследование