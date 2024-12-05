СК возбудил дело в отношении командира ВСУ

«Он объявлен в международный розыск. Принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению», — заключили в СК РФ.