Полковника ВСУ, руководившего ударами по Курской области, объявили в розыск

«Следственным комитетом России в отношении командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ полковника Павло Розлача возбуждено уголовное дело. Он заочно обвиняется в совершении в Курской области террористического акта и применении оружия массового поражения, запрещенного международным договором Российской Федерации (пункт “а” части 3 статьи 205 и часть 2 статьи 356 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По данным ГВСУ СК РФ, в ведении которого находится уголовное дело, 11 августа военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ под руководством Розлача с целью массового отравления населения обстреляли село Большое Солдатское в Курской области.
«Указанные лица применили 155-миллимитровые кассетные боеприпасы, содержащие запрещенные отравляющие вещества удушающего действия. В результате пострадали не менее 20 человек», — подчеркивается в сообщении.