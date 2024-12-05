Полковника ВСУ, руководившего ударами по Курской области, объявили в розыск

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Украинский полковник Павло Розлач руководил ударами по Курской области кассетными боеприпасами с отравляющими веществами удушающего действия, в результате которых пострадали не менее 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.