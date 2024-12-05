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Полковника ВСУ, руководившего ударами по Курской области, объявили в розыск

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Украинский полковник Павло Розлач руководил ударами по Курской области кассетными боеприпасами с отравляющими веществами удушающего действия, в результате которых пострадали не менее 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

Источник: Агентство «Москва»

«Следственным комитетом России в отношении командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ полковника Павло Розлача возбуждено уголовное дело. Он заочно обвиняется в совершении в Курской области террористического акта и применении оружия массового поражения, запрещенного международным договором Российской Федерации (пункт “а” части 3 статьи 205 и часть 2 статьи 356 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным ГВСУ СК РФ, в ведении которого находится уголовное дело, 11 августа военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ под руководством Розлача с целью массового отравления населения обстреляли село Большое Солдатское в Курской области.

«Указанные лица применили 155-миллимитровые кассетные боеприпасы, содержащие запрещенные отравляющие вещества удушающего действия. В результате пострадали не менее 20 человек», — подчеркивается в сообщении.

СК