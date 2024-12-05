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В КБР не удовлетворили апелляцию сбившего трех человек экс-полицейского

НАЛЬЧИК, 5 декабря. /ТАСС/. Апелляционную жалобу бывшего полицейского Магомеда Атмурзаева, признанного виновным в дорожно-транспортном происшествии с тремя погибшими, Верховный суд Кабардино-Балкарии (КБР) оставил без удовлетворения, сообщили в прокуратуре КБР.

Источник: РИА "Новости"

«Изложенные в возражении на апелляционную жалобу доводы гособвинителя о справедливости приговора Нальчикского городского суда и соответствии его требованиям закона нашли полное подтверждение. Судебная коллегия, согласившись с позицией прокурора, оставила приговор суда без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в сообщении прокуратуры. Ранее защита обжаловала приговор.

ДТП произошло в июне 2024 года. В вечернее время Атмурзаев, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей машине, сбил на пешеходном переходе в Нальчике мужчину и двух малолетних детей. После этого машина столкнулась с другим автомобилем. От полученных травм пешеходы погибли на месте происшествия. Один из пассажиров получил тяжкий вред здоровью. В аварии погибли заместитель главного врача республиканской детской больницы Аслан Рахаев, его несовершеннолетняя дочь и ее подруга.

Нальчикский городской суд приговорил бывшего полицейского к 13 годам колонии общего режима. Также он лишен права управления автомобилем на три года.