В КБР не удовлетворили апелляцию сбившего трех человек экс-полицейского

ДТП произошло в июне 2024 года. В вечернее время Атмурзаев, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей машине, сбил на пешеходном переходе в Нальчике мужчину и двух малолетних детей. После этого машина столкнулась с другим автомобилем. От полученных травм пешеходы погибли на месте происшествия. Один из пассажиров получил тяжкий вред здоровью. В аварии погибли заместитель главного врача республиканской детской больницы Аслан Рахаев, его несовершеннолетняя дочь и ее подруга.