В КБР не удовлетворили апелляцию сбившего трех человек экс-полицейского

«Изложенные в возражении на апелляционную жалобу доводы гособвинителя о справедливости приговора Нальчикского городского суда и соответствии его требованиям закона нашли полное подтверждение. Судебная коллегия, согласившись с позицией прокурора, оставила приговор суда без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в сообщении прокуратуры. Ранее защита обжаловала приговор.
ДТП произошло в июне 2024 года. В вечернее время Атмурзаев, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей машине, сбил на пешеходном переходе в Нальчике мужчину и двух малолетних детей. После этого машина столкнулась с другим автомобилем. От полученных травм пешеходы погибли на месте происшествия. Один из пассажиров получил тяжкий вред здоровью. В аварии погибли заместитель главного врача республиканской детской больницы Аслан Рахаев, его несовершеннолетняя дочь и ее подруга.
Нальчикский городской суд приговорил бывшего полицейского к 13 годам колонии общего режима. Также он лишен права управления автомобилем на три года.