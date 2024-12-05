Жуткое ДТП: два грузовика столкнулись лоб в лоб на севере Казахстана

«Прибывшие на место стражи порядка предварительно установили, что 32-летний водитель а/м марки SHACMAN на просёлочной дороге выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с а/м марки “КамАЗ” под управлением 55-летнего водителя. В результате оба водителя грузовиков с различными травмами доставлены в больницу».