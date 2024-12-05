В Миассе задержали водителя автобуса, по чьей вине пострадал ребенок

Сообщается, что 2 декабря водитель маршрутного автобуса при посадке допустил падение 12-летней школьницы, после чего скрылся.
В результате несовершеннолетняя получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение.
«В ходе проведенных разыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции водитель был установлен и задержан», — говорится в комментарии.
В отношении него возбуждено дело по части 2 статьи 12.27, статье 12.24 КоАП РФ. В настоящее время сотрудниками полиции ведется административное расследование.