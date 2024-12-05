25 домов временно остались без отопления в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону из-за дефекта теплотрассы было ограничено отопление в 25 многоквартирных домах. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает городской департамент ЖКХ и энергетики.
Ремонт теплотрассы потребовался на улице Штахановского в Первомайском районе города. Сейчас ликвидацией неполадки занимаются представители АО «Теплокоммунэнерго».
По данным департамента, завершить работы, ориентировочно, должны до 20 часов 5 декабря.
Напомним, сегодня в донской столице прогнозируют от 0 до +1 градуса, ночью может пойти дождь со снегом.