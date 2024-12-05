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25 домов временно остались без отопления в Ростове-на-Дону

Жители 25 домов в Ростове остались без отопления до 20 часов вечера 5 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону из-за дефекта теплотрассы было ограничено отопление в 25 многоквартирных домах. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает городской департамент ЖКХ и энергетики.

Ремонт теплотрассы потребовался на улице Штахановского в Первомайском районе города. Сейчас ликвидацией неполадки занимаются представители АО «Теплокоммунэнерго».

По данным департамента, завершить работы, ориентировочно, должны до 20 часов 5 декабря.

Напомним, сегодня в донской столице прогнозируют от 0 до +1 градуса, ночью может пойти дождь со снегом.

ЖКХ