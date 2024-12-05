Лодка с двумя рыбаками перевернулась в Онежском озере

Трагедией чуть не завершилась рыбалка для двоих мужчин в Карелии. Они днем 5 декабря отправились на Онежское озеро, недалеко от поселка Шелтозеро. Но в какой-то момент их лодка перевернулась. К счастью, рыбаков вскоре нашли спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Карелия.
— Мужчины, несмотря на закрытие навигации, вышли в акваторию Онежского озера. В 10 километрах от берега их лодка перевернулась, и рыбаки оказались в воде. Им удалось забраться на перевернутое маломерное судно и вызвать спасателей, — уточнили в пресс-службе.
Мужчин доставили на берег и передали сотрудникам скорой помощи. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
В связи со случившимся спасатели напомнили жителям и гостям региона, что выход в акваторию зимой — это большой риск, который может закончиться трагедией. Добавим, что навигация на водных объектах Карелии завершилась в начале ноября.