Лодка с двумя рыбаками перевернулась в Онежском озере

Трагедией чуть не завершилась рыбалка для двоих мужчин в Карелии. Они днем 5 декабря отправились на Онежское озеро, недалеко от поселка Шелтозеро. Но в какой-то момент их лодка перевернулась. К счастью, рыбаков вскоре нашли спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Карелия.