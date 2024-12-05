Армия Сирии отступила из города Хама

В Telegram-канале Командования военных операций, объединяющих антиправительственные группировки, говорится, что боевики заняли районы на северо-востоке города, захватили Центральную тюрьму Хамы и «освободили сотни заключенных». «С целью сохранения жизней гражданского населения при столкновениях в черте города военные подразделения провели передислокацию и перешли на позиции за пределами города», — говорится в сообщении Минобороны Сирии.
Хама находилась под контролем сирийского правительства с начала гражданской войны в 2011 году. Исламисты направились в ее сторону три дня назад, после продвижения в провинции Алеппо на северо-западе. Захват Хамы, находящейся на пути между Алеппо и Дамаском, открывает дорогу к третьему по величине сирийскому городу Хомс — находится на перекрестке путей, соединяющих самые густонаселенные регионы Сирии.
Выступающие против правительства группировки, сильнейшая из которых «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена), начали наступление 27 ноября. Они провались в город Алеппо — центр одноименной провинции — к 30 ноября. Это самая серьезная эскалация в этом районе с 2020 года.