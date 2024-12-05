Армия Сирии отступила из города Хама

Хама находилась под контролем сирийского правительства с начала гражданской войны в 2011 году. Исламисты направились в ее сторону три дня назад, после продвижения в провинции Алеппо на северо-западе. Захват Хамы, находящейся на пути между Алеппо и Дамаском, открывает дорогу к третьему по величине сирийскому городу Хомс — находится на перекрестке путей, соединяющих самые густонаселенные регионы Сирии.