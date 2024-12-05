Жители 17 поселений в Башкирии лишились воды

В Аургазинском районе Башкирии почти два десятка населенных пунктов остались без воды. Об этом рассказала пресс-служба республиканской прокуратуры.
Случилась авария на магистральном трубопроводе, который снабжает водой муниципалитет. В результате происшествия холодного водоснабжения лишились жители 17 поселений.
Надзорное ведомство занялось проверкой исполнения законодательства, которое регламентирует порядок эксплуатации сетей водоснабжения, текущего и капитального ремонта, а также соблюдения прав граждан на своевременное получение услуг приемлемого качества.
Местные власти организовали подвоз питьевой воды. Возобновление водоснабжения находится на контроле у надзорного ведомства.
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