Экс-заместителя главы Мурино отправили в тюрьму за взятку

Согласно версии следствия, Бекетов в период с 31 декабря 2021 года по 31 августа 2022 года получил взятку в размере более 1 800 000 рублей за содействие в заключении договоров с коммерческой организацией на установку и запуск автоматизированных тепловых пунктов в многоквартирных домах.