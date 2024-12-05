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Экс-заместителя главы Мурино отправили в тюрьму за взятку

Суд вынес решение в отношении бывшего заместителя главы администрации Муринского городского поселения Алексея Бекетова, признав его виновным в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ленинградской области.

Источник: РИА "Новости"

Согласно версии следствия, Бекетов в период с 31 декабря 2021 года по 31 августа 2022 года получил взятку в размере более 1 800 000 рублей за содействие в заключении договоров с коммерческой организацией на установку и запуск автоматизированных тепловых пунктов в многоквартирных домах.

Суд отменил меру пресечения в виде запрета определённых действий для бывшего заместителя главы администрации Мурино и приговорил его к трём годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере полученной взятки. Также ему запрещено занимать должности в органах местного самоуправления в течение пяти лет.

В зале суда Бекетова взяли под стражу. Взятку в размере 850 000 рублей конфисковали и обратили в доход государства.

СК