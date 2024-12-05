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Сумма двух исков по делу об экскурсии по Неглинке составила 24 млн рублей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сумма заявленных потерпевшими гражданских исков по делу о нелегальной экскурсии по коллектору реки Неглинки в Москве, во время которой погибли восемь человек, составляет 24 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы.

Источник: Reuters

«Сумма по двум заявленным искам составляет 24 млн рублей», — заявил в рамках судебного рассмотрения представитель одного из потерпевших.

Сумма исковых требований одного из потерпевших к Никите Дубасу и заочно арестованному Александру Лазовскому составила 9 млн рублей. Сумма второго иска составила 15 млн рублей.

Экскурсия по коллекторам подземной реки Неглинки прошла 20 августа прошлого года. Группа состояла из восьми человек: диггера и семи экскурсантов. Все они погибли в результате подъема уровня воды из-за дождя. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Были арестованы диггер Никита Дубас и руководитель компании «Спутник» Александр Ким. Гендиректор ООО «Авангард» Александр Лазовский и бывший гендиректор компании «Трипстер» Борис Плотица объявлены в розыск.