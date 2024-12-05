Сумма двух исков по делу об экскурсии по Неглинке составила 24 млн рублей

Экскурсия по коллекторам подземной реки Неглинки прошла 20 августа прошлого года. Группа состояла из восьми человек: диггера и семи экскурсантов. Все они погибли в результате подъема уровня воды из-за дождя. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Были арестованы диггер Никита Дубас и руководитель компании «Спутник» Александр Ким. Гендиректор ООО «Авангард» Александр Лазовский и бывший гендиректор компании «Трипстер» Борис Плотица объявлены в розыск.