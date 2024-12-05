Волонтёры остановили поиск 14-летней девочки, пропавшей под Пермью

Поиск пропавшей в деревне под Пермью 14-летней девочки, организованный волонтёрами отряда «ПрикамьеПоиск», остановлен.
Речь идёт о 14-летней жительнице Прикамья, которая исчезла 5 декабря. Как сообщили поисковики, девочка вышла из дома в деревне Скобелевке в Пермском муниципальном округе и пропала. Информацию об этом волонтёры «ПрикамьеПоиск» опубликовали в своём сообществе около 16:40 часов дня. К посту также была прикреплена ориентировка с фотографией и описанием девочки.
В опубликованном сообщении волонтёры уточняли, что девочка была одета в свело-розовую куртку и взяла с собой чёрный рюкзак. Спустя час после публикации сообщения стало известно, что поиск остановлен.
«Найдена! Жива! Всем спасибо за помощь!», — сообщили в поисковом отряде.
Волонтёры не уточняют, где и как была найдена девочка. В отряде призвали неравнодушных жителей Пермского края снять репосты.
Напомним, утром 5 декабря сайт perm.aif.ru рассказывал об окончании поисков женщины и 6-летнего ребёнка, которые перестали выходить на связь с родными и близкими. Поисковый отряд сообщал, что в последний раз их видели в Свердловском районе Перми. Спустя одну ночь поиск был окончен.