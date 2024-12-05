Волонтёры остановили поиск 14-летней девочки, пропавшей под Пермью

Речь идёт о 14-летней жительнице Прикамья, которая исчезла 5 декабря. Как сообщили поисковики, девочка вышла из дома в деревне Скобелевке в Пермском муниципальном округе и пропала. Информацию об этом волонтёры «ПрикамьеПоиск» опубликовали в своём сообществе около 16:40 часов дня. К посту также была прикреплена ориентировка с фотографией и описанием девочки.