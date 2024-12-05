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В Орше женщина-водитель жестко сбила мужчину, который шел по парковке

Женщина-водитель сбила мужчину, который шел по парковке в Орше.

Источник: Комсомольская правда

Женщина-водитель парковалась и сбила мужчину, который шел через парковку в Орше. Подробности сообщили в УГАИ ГУВД Витебского облисполкома.

Наезд на парковке в районном центре случился вечером в среду, 4 декабря. В ДТП попала 31-летняя женщина-водитель. На «Опеле» горожанка хотела заехать на свободное парковочное место.

В это же время через парковку шел мужчина 1964 года рождения. Горожанка жестко сбила пешехода, после наезда мужчину госпитализировали с травмами.

Также в Гомельской области два смертельных ДТП произошли за одно утро 5 декабря.

Еще барановичские подростки издевались над сверстниками в отдельном телеграм-канале.