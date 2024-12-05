В Азербайджане разоблачили кибергруппировку, действовавшую в 135 странах

В центре заверили, что «угрозы компрометации закрытых ключей пользователей нет», поскольку атаке подверглись только внешние ресурсы. «Закрытые ключи хранятся заявителями индивидуально на сертифицированных носителях, физический доступ к которым имеет только владелец ключа и сертификата», — пояснили в организации.