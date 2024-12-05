Экс-министру управления финансами Самарской области не стали смягчать меру пресечения

Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Андрея Прямилова подозревают в совершении преступлений по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), п.п. «в, г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, из корыстной или иной личной заинтересованности).
Экс-министр был арестован Октябрьским районным судом Самары 18 октября 2024 года. По версии следствия, он организовал незаконное перечисление аванса в размере 3,5 млрд руб. компании «ВТС», которая выполняла работы по строительству станции самарского метрополитена. Деньги перевели из резервного фонда региона, но по закону, указанная структура не имела вправе это финансировать.
Октябрьский районный суд 18 ноября продлил срок содержания под стражей на три месяца — по 19 февраля 2025 года включительно. Защитник обвиняемого обжаловал его в апелляционном порядке, просил избрать в отношении Андрея Прямилова более мягкую меру пресечения«. Областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения, а жалобу — без удовлетворения, “приняв во внимание сведения о личности обвиняемого, с учетом характера и тяжести обвинения”.