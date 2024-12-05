Экс-министру управления финансами Самарской области не стали смягчать меру пресечения

Октябрьский районный суд 18 ноября продлил срок содержания под стражей на три месяца — по 19 февраля 2025 года включительно. Защитник обвиняемого обжаловал его в апелляционном порядке, просил избрать в отношении Андрея Прямилова более мягкую меру пресечения«. Областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения, а жалобу — без удовлетворения, “приняв во внимание сведения о личности обвиняемого, с учетом характера и тяжести обвинения”.