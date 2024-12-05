Грабители жестоко убили мужа и жену в Витебске и скрывались почти 25 лет

Бойцы ОМОНа задержали троих подозреваемых в жестоком убийстве, которое было совершено в Витебске в конце девяностых годов прошлого века. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.
Так, в декабре 1999 года в Витебске в квартире были обнаружены тела 37-летней женщины и 38-летнего мужчины. Супруги были жестоко убиты, на их телах эксперты обнаружили множественные колото-резаные раны.
Было установлено, что семья витебчан занималась незаконным оборотом валюты. Дома супруги хранили крупные суммы наличности.
Однако тогда по горячим следам установить преступников или найти свидетелей не удалось. Но следственная работа по уголовному делу не прекращалась все эти годы.
В 2024-м оперативниками была получена информация о возможных подозреваемых. Следователи во взаимодействии с судмедэкспертами провели ряд мероприятий, которые подтвердили причастность к преступлению троих ранее судимых витебчан.
— На момент совершения преступления фигурантам было 20, 21 и 39 лет, — прокомментировали в МВД.
Известно, что один из задержанных ранее был судим за убийство, а другого судили за разбой и кражу.
Подозреваемых задержали при силовой поддержке бойцов ОМОНа и заключили под стражу. Идет следствие.
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