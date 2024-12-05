В Новосибирске авария оставила без света почти 350 домов в Октябрьском районе

Вечером 5 декабря аварийное отключение электроэнергии затронуло жителей Октябрьского района Новосибирска. Речь идет об улицах Никитина, Высоковольтная, Прожекторная, Псковская, Панишева, Узловая, Радистов, Черемховская, Автогенная, Коммунстроевская, Пешеходная, Панфиловцев и Красносельская.
Соответствующую информацию подтверждает муниципальный портал «Мой Новосибирск». Судя по карте, на данный момент электричества нет как минимум в 341 доме.
Напомним, что сегодня днем рабочие оставили без света жителей Дзержинского района, перебив кабельную линию электропередач в ходе прокладки газопровода. При этом земляные работы не были согласованы. Аварию устраняли 2 бригады и специализированная техника.