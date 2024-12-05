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В Новосибирске авария оставила без света почти 350 домов в Октябрьском районе

Обесточены сразу 13 улиц.

Вечером 5 декабря аварийное отключение электроэнергии затронуло жителей Октябрьского района Новосибирска. Речь идет об улицах Никитина, Высоковольтная, Прожекторная, Псковская, Панишева, Узловая, Радистов, Черемховская, Автогенная, Коммунстроевская, Пешеходная, Панфиловцев и Красносельская.

Соответствующую информацию подтверждает муниципальный портал «Мой Новосибирск». Судя по карте, на данный момент электричества нет как минимум в 341 доме.

Напомним, что сегодня днем рабочие оставили без света жителей Дзержинского района, перебив кабельную линию электропередач в ходе прокладки газопровода. При этом земляные работы не были согласованы. Аварию устраняли 2 бригады и специализированная техника.

ЖКХ