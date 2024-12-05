СК раскрыл детали дела, из-за которого Кадыров раскритиковал Бастрыкина

Следственный комитет раскрыл детали уголовного дела о хулиганстве, фигуранта которого накануне назвал невиновным глава Чечни Рамзан Кадыров.
По версии СК, пятеро подростков выбирали в качестве жертв случайных прохожих. Один из фигурантов провоцировал словесный конфликт, затевал драку и избивал прохожего, а остальные находились рядом для помощи при избиении. В прошлом сентябре подростки напали на восемь человек, причем семь из них не достигли 18 лет, это произошло в торговых центрах «Дискавери» и «Авиапарк», а также в парке «Ходынское поле» в Москве, выяснили силовики.
Подозреваемые, потерпевшие и свидетели дали показания, подтверждающие версию следователей, обнаружены видеозаписи преступлений, есть и другие доказательства обвинений, отмечает СК. Ведомство квалифицировало произошедшее по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (до семи лет заключения, ч.2 ст. 213 УК).
«Окончательное решение о виновности фигурантов примет суд на основании представленных следствием доказательств», — подчеркивается в сообщении СК.
Накануне с критикой работы СК выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал одного из подозреваемых, это чеченский подросток Муслим (Роман) Мурдиев, ему 14 лет. Кадыров рассказал, что подросток «скоро освободится», так как глава Чечни «сам лично со всеми разговаривал».
«Делом Муслима Мурдиева мы занимаемся уже давно: правозащитники, депутаты, сенаторы — все представители и лично я в том числе. Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с [главой СК Александром] Бастрыкиным и [главой МВД Владимиром] Колокольцевым — сидят не на своих местах», — написал Кадыров.
Глава Чечни заявил, что недоволен работой МВД с мигрантами. По его мнению, министр «дал команду: сейчас приезжих избивают, забирают, выгоняют — наших братьев, которые нам необходимы», а затем «говорят, что с нами никто не хочет дружить».
«Почему мы потеряли Украину, Грузию? Почему натянутые отношения с другими государствами? Потому что люди не знают, что творится в государстве. Они не выезжают в регионы и не общаются с людьми. Беспредельничают, сидя в креслах, не смотрят, что творится за окном. Всевышний обязательно их накажет», — сказал Кадыров.
Кремль комментировать слова Кадыров отказался. «Здесь я воздержался бы от каких-либо комментариев. Если кто-то посчитает необходимым давать оценки, они дадут оценку», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.
Кадыров не впервые публично конфликтует с Бастрыкиным и Колокольцевым. К примеру, в 2015 году поводом стала операция ставропольских полицейских в Чечне, в ходе которой погиб житель республики.
«Если без вашего ведома на вашей территории появляется, не имеет значения, будет он москвич или ставропольчанин — открыть огонь на поражение», — предупредил тогда Кадыров. МВД подтвердило полную правоту своих коллег и назвало слова чеченского лидера «неприемлемыми».
Летом 2024 года Бастрыкин призвал «срочно запретить» ношение никабов. «Что происходит сегодня? В Дагестане последний теракт кто совершил? Исламисты, террористы. В ростовской тюрьме кто совершил? Террористы, исламисты», — сказал он. Кадыров в ответ попросил его выражаться более аккуратно: «Не стоит путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков и шайтанов, которые могут называть себя как угодно, но ни в коей степени не имеют отношения к священным писаниям, будь то Библия, Коран или Тора».