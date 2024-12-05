СК раскрыл детали дела, из-за которого Кадыров раскритиковал Бастрыкина

По версии СК, пятеро подростков выбирали в качестве жертв случайных прохожих. Один из фигурантов провоцировал словесный конфликт, затевал драку и избивал прохожего, а остальные находились рядом для помощи при избиении. В прошлом сентябре подростки напали на восемь человек, причем семь из них не достигли 18 лет, это произошло в торговых центрах «Дискавери» и «Авиапарк», а также в парке «Ходынское поле» в Москве, выяснили силовики.