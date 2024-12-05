Беларусь экстрадирует в Литву обвиняемого в убийстве

Напомним, в конце июня текущего года были экстрадированы из Беларуси в соседнюю страну двое литовцев: одного из них Интерпол разыскивал за незаконное хранение крупных партий кокаина и каннабиса, второго — за умышленное причинение тяжких телесных повреждений. Передача литовской стороне состоялась в пограничном пункте пропуска «Каменный Лог — Мядининкай».