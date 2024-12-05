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Беларусь экстрадирует в Литву обвиняемого в убийстве

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Беларусь экстрадирует в Литву гражданина этой страны, который на родине обвиняется в совершении убийства, сообщили в четверг в Генеральной прокуратуре республики.

Источник: Генеральная прокуратура Беларуси

«Генеральная прокуратура Республики Беларусь удовлетворила просьбу Генеральной прокуратуры Литовской Республики о выдаче гражданина названного иностранного государства для привлечения к ответственности за убийство».

говорится в сообщении.

Там также отмечается, что, согласно материалам уголовного дела, обвиняемый в июне 2024 года во время конфликта со своим знакомым умышленно ударил его ножом, от чего последний скончался.

По данным ведомства, Департаменту исполнения наказаний МВД поручено передать мужчину компетентным органам Литвы.

Напомним, в конце июня текущего года были экстрадированы из Беларуси в соседнюю страну двое литовцев: одного из них Интерпол разыскивал за незаконное хранение крупных партий кокаина и каннабиса, второго — за умышленное причинение тяжких телесных повреждений. Передача литовской стороне состоялась в пограничном пункте пропуска «Каменный Лог — Мядининкай».