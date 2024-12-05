Белорусский рабочий погиб на стройке в Польше

По предварительным данным полиции, на мужчину упала опалубка. На место происшествия были немедленно направлены экстренные службы, в том числе пожарные и медики. Также был привлечен вертолет санитарной авиации.
Спасатели боролись за жизнь мужчины, однако травмы оказались слишком серьезными, и он скончался на месте. В службе спасения сообщили, что пострадавший — гражданин Беларуси.
До позднего вечера на месте происшествия работали пожарные, полицейские и представители Национальной инспекции труда. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.