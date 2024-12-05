В Молдове 30-летняя женщина проведет 15 лет за решеткой: Суд признал ее виновной в покушении на убийство сожителя

30-летняя женщина признана виновной в покушении на убийство. Решение вынес Страшенский суд. Суд приговорил ее к 15 годам лишения свободы с исполнением наказания в женской тюрьме закрытого типа.
Все произошло в марте 2023 года. Тогда женщина, будучи пьяной у него дома, нанесла своему сожителю два удара кухонным ножом. Обвиняемая ударила своего сожителя один раз в спину и один раз в сердце. Мужчине удалось вырваться и покинуть дом, позвав на помощь.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, в результате ударов мужчина получил «резаную рану грудной клетки справа, проникающее ранение с повреждением правой плевры и правого легкого с гемотораксом справа, слепую резаную рану грудной клетки слева». Полученные ранения врачи квалифицировали как тяжелые.
Обвиняемая частично признала свою вину. Женщина заявила, что не собиралась убивать сожителя, что между ними был конфликт на почве ревности, и что мужчина иногда применял в отношении нее насилие. Приговор может быть обжалован.