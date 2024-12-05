В Молдове 30-летняя женщина проведет 15 лет за решеткой: Суд признал ее виновной в покушении на убийство сожителя

Все произошло в марте 2023 года. Тогда женщина, будучи пьяной у него дома, нанесла своему сожителю два удара кухонным ножом. Обвиняемая ударила своего сожителя один раз в спину и один раз в сердце. Мужчине удалось вырваться и покинуть дом, позвав на помощь.