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В Феодосии 11-летний мальчик перебегал дорогу и попал под колеса Volkswagen

В Феодосии водитель Volkswagen сбил перебегавшего дорогу 11-летнего ребенка.

Источник: Госавтоинспекция Крыма

В четверг, 5 декабря, в Феодосии Volkswagen Polo сбил 11-летнего ребенка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.

Авария произошла около 13.30. 72-летний мужчина ехал за рулем Volkswagen по Бульвару Старшинова. Неподалеку от дома № 23 иномарка сбила 11-летнего мальчика. Ребенок перебегал дорогу неподалеку от нерегулируемого пешеходного перехода.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 11-летний пешеход получил телесные повреждения и госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. В пресс-службе крымской прокуратуры сообщили, что контролируют ход проверки по факту ДТП.