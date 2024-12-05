В Феодосии 11-летний мальчик перебегал дорогу и попал под колеса Volkswagen

В четверг, 5 декабря, в Феодосии Volkswagen Polo сбил 11-летнего ребенка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
Авария произошла около 13.30. 72-летний мужчина ехал за рулем Volkswagen по Бульвару Старшинова. Неподалеку от дома № 23 иномарка сбила 11-летнего мальчика. Ребенок перебегал дорогу неподалеку от нерегулируемого пешеходного перехода.
«В результате дорожно-транспортного происшествия 11-летний пешеход получил телесные повреждения и госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. В пресс-службе крымской прокуратуры сообщили, что контролируют ход проверки по факту ДТП.