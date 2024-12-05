В Казахстане за год предотвратили четыре теракта

В марте 2024 года Токаев поручил усилить меры безопасности в Казахстане, а также взаимодействие с другими странами и международными организациями для противодействия терроризму. Он сделал это на оперативном совещании Совета безопасности страны после теракта в «Крокус Сити Холле».