В Казахстане за год предотвратили четыре теракта

Спецслужбы Казахстана за 2024 год предотвратили подготовку четырех терактов, а также осудили 84 человека «за причастность к терроризму и экстремизму», доложил президенту республики Касым-Жомарту Токаеву председатель Комитета нацбезопасности страны Ермек Сагимбаев. Его доклад привело издание Tengri News.
Еще 44 человека, причастных, по мнению спецслужб, к терроризму и экстремизму были задержаны.
В докладе говорится, что правоохранительные органы экстрадировали из Сирии и Турции шестерых казахстанцев, подозреваемых в совершении террористических преступлений. Двоих из них осудили.
Госслужащие Казахстана в этом году не дали попасть в страну 824 иностранцам, «причастным к терроризму и экстремизму». Из незаконного оборота в республике изъяли 505 единиц огнестрельного оружия, 5 самодельных взрывных устройств, 45 взрывпакетов и 15 046 боеприпасов.
В марте 2024 года Токаев поручил усилить меры безопасности в Казахстане, а также взаимодействие с другими странами и международными организациями для противодействия терроризму. Он сделал это на оперативном совещании Совета безопасности страны после теракта в «Крокус Сити Холле».
Участники обсудили действия правоохранительных органов и властей в экстремальных ситуациях.
Президент Казахстана осудил нападение на концертный зал в Подмосковье и «подтвердил солидарность с Россией в вопросах борьбы против терроризма». Ранее он сообщил, что силовики в случае необходимости готовы помочь российским коллегам.
Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». По данным спецслужбы, нападение тщательно готовилось, участники заранее спрятали оружие в тайнике.
Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» проходят более 1,7 тыс. человек, свидетелями — свыше 800. Обвиняемыми проходят порядка 20 человек, 18 из них — под стражей. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 пострадали.