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Против террористов в Сирии применяют модернизированные ЗСУ-23−4 «Шилка»

В бой брошены зенитные самоходные установки ЗСУ-23−4 «Шилка» сирийской правительственной армии, получившие дополнительные защиту.

Источник: Российская газета

Такие боевые машины замечены вместе с сверхзащищенными Т-72М1 Adra «танкового спецназа» — элитной 4-й бронетанковой дивизии.

Они, как и модернизированные танки, получили контейнеры с наполнителем и противокумулятивные решетчатые экраны. В прошлом в ходе боевых действий с бандформированиями неоднократно фиксировались случаи, когда такие самоходки выдерживали попадания реактивных гранат, выпущенных из РПГ. При этом противник нес большие потери от огня счетверенных 23-мм автоматических пушек, имеющих скорострельность до 1000 выстрелов в минуту на один ствол.

Эффективность их применения также обеспечивалась тем, что вместо устаревшего оборудования они получили тепловизионные прицелы, позволяющие вести боевые действия в ночное время.