Против террористов в Сирии применяют модернизированные ЗСУ-23−4 «Шилка»

Они, как и модернизированные танки, получили контейнеры с наполнителем и противокумулятивные решетчатые экраны. В прошлом в ходе боевых действий с бандформированиями неоднократно фиксировались случаи, когда такие самоходки выдерживали попадания реактивных гранат, выпущенных из РПГ. При этом противник нес большие потери от огня счетверенных 23-мм автоматических пушек, имеющих скорострельность до 1000 выстрелов в минуту на один ствол.