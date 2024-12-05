Беларусь выдаст Литве обвиняемого в убийстве литовца

Беларусь удовлетворила просьбу о выдаче Литве обвиняемого в убийстве гражданина, сообщили в Генеральной прокуратуре.
Так, Генпрокуратурой Беларуси удовлетворена просьба литовской стороны о выдаче гражданина Литвы, 1983 года рождения. Мужчину в Литве намерены привлечь к ответственности за убийство.
Сообщается, что в июне 2024-го во время ссоры обвиняемый умышленно ударил ножом знакомого. От полученной раны мужчина 2000 года рождения скончался на месте. А фигурант скрылся в Беларуси. Ему инкриминируют убийство (ч.1 ст. 129 Уголовного кодекса Литвы).
Генпрокуратура Беларуси поручила Департаменту исполнения наказаний МВД передать подлежащего выдаче мужчину компетентным органам Литвы.
Еще грабители жестоко убили мужа и жену в Витебске и скрывались почти 25 лет.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко предоставил Комитету госбезопасности новые права.