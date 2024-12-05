Беларусь выдаст Литве обвиняемого в убийстве литовца

Сообщается, что в июне 2024-го во время ссоры обвиняемый умышленно ударил ножом знакомого. От полученной раны мужчина 2000 года рождения скончался на месте. А фигурант скрылся в Беларуси. Ему инкриминируют убийство (ч.1 ст. 129 Уголовного кодекса Литвы).