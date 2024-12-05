Лихача без прав с погоней и стрельбой задержали в Петербурге

В Петербурге со стрельбой остановили лихача на Volvo. Все произошло днем 5 декабря и началось у дома 38 по Камышовой улице. Тогда правоохранители попытались остановить иномарку, но ее водитель лишь прибавил газ и попытался скрыться. За ним началась погоня. Уходя от преследования, мужчина грубо нарушал ПДД и даже чуть не задавил полицейских, которые пытались остановить его на перекрестке. Поэтому правоохранителям пришлось применить табельное оружие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.