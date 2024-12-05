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Присяжные признали виновным калининградца в жестоком убийстве таксиста

Калининградским областным судом вынесен приговор по уголовному делу об убийстве водителя такси.

Источник: Kaliningradnews

Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных, которая признала подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.

Вердиктом присяжных установлено, что ночью 21 сентября 2017 года ранее судимый 54-летний на тот момент подсудимый Л. задушил водителя такси, не желая оплачивать услуги по перевозке, после чего облил автомобиль с трупом внутри горючей жидкостью, после чего сжёг его. Подсудимый признал свою вину в судебном заседании.

Суд назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима и взыскал компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.