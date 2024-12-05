Присяжные признали виновным калининградца в жестоком убийстве таксиста

Вердиктом присяжных установлено, что ночью 21 сентября 2017 года ранее судимый 54-летний на тот момент подсудимый Л. задушил водителя такси, не желая оплачивать услуги по перевозке, после чего облил автомобиль с трупом внутри горючей жидкостью, после чего сжёг его. Подсудимый признал свою вину в судебном заседании.