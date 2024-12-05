Жуткое ДТП под Лидой: четыре человека погибли из-за уснувшего водителя

Как рассказал официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский, авария произошла еще 23 ноября.
«Около 15 часов вблизи деревни Бискупцы 61-летний водитель автомобиля Opel, двигаясь по автодороге М-6 в направлении Гродно, не справился с управлением. Машина наехала на дорожное ограждение и основание рамной опоры системы пункта оплаты Beltoll. В результате столкновения автомобиль съехал в кювет и опрокинулся», — цитирует Суходольского «Минск-Новости».
В момент ДТП в легковушке находился водитель и пять пассажиров. В результате аварии погибли 55-летняя жена водителя и ее родственники: 68-летняя женщина и двое несовершеннолетних (7 и 17 лет).
После аварии водитель смог самостоятельно покинуть транспортное средство. Еще один пассажир (мужчина 50 лет) оказался заблокирован в автомобиле. Его помогли извлечь спасатели. Мужчине причинены тяжкие телесные повреждения, с которыми он госпитализирован в больницу.
Позднее водитель пояснил, что накануне ночью поспал всего несколько часов и из-за переутомления уснул за рулем.
С санкции прокурора фигурант заключен под стражу.